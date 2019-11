in foto: Antonio Di Maggio

Antonio Di Maggio, comandante della polizia locale di Roma Capitale, è stato rinviato a giudizio in merito a un blitz contro i tavolini abusivi di alcuni locali nel centro storico di Roma. Cinque anni fa il capo dei vigili romani spinse un ristoratore durante un'operazione di contrasto all'abusivismo. Sarà processato insieme ad altri quattro agenti. A darne notizia è stato il diretto interessato con un post pubblicato sulla pagina Facebook della polizia locale: "Oggi sono stato rinviato a giudizio, insieme ad altri quattro miei colleghi, per episodi risalenti a cinque anni fa mentre svolgevo una delle tante operazioni a contrasto dell'illegalità ed in difesa di chi opera rispettando delle regole". Di Maggio ha aggiunto che "oggi come ieri" continuerà "nella lotta all'abusivismo commerciale, nonostante siano stati proprio alcuni rappresentanti del settore ad essersi ribellati ad un'attività mirata a far rispettare le leggi. Certo che la conclusione di questa vicenda giudiziaria porterà chiarezza su questo spiacevole episodio, proseguirà con senza esitazione, nella attività di ripristino della legalità e del decoro nel nostro territorio".

Di Maggio avrebbe agito "in modo violento e arbitrario"

I fatti contestati a Di Maggio, accusato di abuso d'ufficio, lesioni volontari e minacce, sono avvenuti in via di Tor Millina, a pochi passi da piazza Navona. Il capo dei vigili avrebbe gettato a terra bicchieri e posate del proprietario del locale ispezionato e anche quest'ultimo sarebbe stato spinto a terra. Il blitz, questa la tesi dell'accusa, è stato condotto "in modo violento e arbitrario".