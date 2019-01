in foto: L’intervento dei vigili del fuoco

Un grave incidente si è verificato questa mattina alle 8.00 sulla via Fiacca, nel territorio del comune di Sperlonga, in provincia di Latina. Qui si sono scontrati uno scuolabus e una Bmw di grossa cilindrata. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere dell'auto la conducente. Questa, rimasta ferita, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto: trasportata in ambulanza in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione.

"Successivamente si mettevano in sicurezza entrambi i mezzi, oltre ad estricarli l'uno dall'altro mediante utilizzo di ‘cucini da sollevamento', per permettere la successiva rimozione. – si legge in una nota dei vigili del fuoco – Al momento dell'evento sullo scuolabus, oltre l'autista, vi era un minore. Entrambi risultano essere illesi".