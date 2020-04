in foto: Immagine di repertorio

Spari ad Ostia, sul litorale della provincia di Roma, dove un uomo di cinquantuno anni è stato ferito ad una gamba. Secondo le informazioni apprese si tratta del cognato di Roberto Spada, condannato in primo grado per associazione mafiosa. L'uomo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia, dove al momento si trova ricoverato. Ad accompagnarlo sarebbe stata una sua familiare. Paura tra i residenti che hanno udito in serata gli spari esplosi in strada. Secondo le primissime informazioni pare che sia stato raggiunto mentre camminava in via dei Forni. Al momento non è chiara la dinamica dell'accaduto, al vaglio delle forze dell'ordine.