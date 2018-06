Spari stamattina nella periferia est di Roma. Un 24enne è stato gambizzato a colpi di pistola in via Achille Vertunni, a La Rustica. L'episodio è successo intorno alle ore 7.30 nei pressi di un bar della zona. Dalle primissime informazioni sembra che ad aprire il fuoco sia stato un giovane che poi è scappato. A dare l'allarme i passanti che hanno assistito alla scena e i residenti delle abitazioni circostanti che hanno sentito i colpi degli spari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tor Sapienza, della compagnia Montesacro e del Nucleo investigativo di Roma che stanno svolgendo i rilievi e che sono sulle tracce dell'aggressore di cui al momento, non si conosce l'identità. Non è chiaro il motivo del gesto. Sono in corso indagini per far luce sulla vicenda e ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e non si esclude nessuna pista.

Spari in strada a La Rustica

Secondo le prime informazioni, il responsabile è un giovane che si è recato davanti un bar di La Rustica, con il volto coperto e ha sparato in strada contro un coetaneo di nazionalità romena. La vittima è stata colpita da almeno due colpi d'arma da fuoco, una pistola, che hanno raggiunto il suo corpo e lo hanno ferito. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino. Le ferite sono gravi ma il ragazzo non è in pericolo di vita.