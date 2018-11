Paura in strada alla Pisana, nel municipio XII di Roma dove sono stati esplosi dei colpi sotto casa di una donna debitrice di un presunto prestito di 280 euro. A dare l'allarme i residenti del quartiere, che spaventati, hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato Monteverde e hanno arrestato S.R., un 51enne romano. L’uomo, si è recato sotto l’abitazione della sua creditrice ed ha sparato in aria, a scopo intimidatorio, tre colpi di arma da fuoco con una pistola semiautomatica, poi, si è allontanato a bordo di una macchina. I poliziotti, arrivati immediatamente dopo la segnalazione dei cittadini, hanno notato nel corso dell’intervento, passare sulla stessa strada l'auto del responsabile, guidata dalla moglie. Secondo quanto appreso, la donna, fermata, ha raccontato di aver raggiunto il marito, ubriaco, in via della Pisana, e di averlo riportato a casa.

Gli agenti lo hanno trovato nella sua abitazione, dove l'uomo aveva nascosto anche la pistola Walther, utilizzata poco prima, e 13 cartucce. Il 51enne è stato portato in ospedale dove ha ricevuto le cure mediche necessarie per poi essere scortato verso il carcere di Regina Coeli, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Intervenuta sul posto anche la Polizia Scientifica che ha repertato i tre bossoli esplosi e svolto i rilievi del caso.