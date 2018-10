Spari a Torvaianica, sei colpi esplosi nella notte contro un centro revisioni auto

Spari nella notte a Torvaianica, dove sono stati esplosi sei colpi di pistola contro la serranda di un centro revisioni auto in via La Spezia. Dal modus operandi tutto farebbe pensare a un’intimidazione: in realtà, pare che il titolare, un uomo incensurato, abbia spiegato di non aver litigato con nessuno in particolare e di non aver ricevuto minacce nei giorni precedenti ai fatti.