in foto: Foto di repertorio

Spari in strada nel quartiere Centocelle a Roma. Due rapinatori, con i volti nascosti dai caschi e armati di pistola, hanno affiancato l'automobile su cui viaggiava il titolare di una sala slot e hanno ordinato di consegnargli l'incasso del negozio che aveva con sé. L'uomo non si è fermato e i due rapinatori, a bordo di uno scooter, gli hanno sparato due colpi di pistola, uno in aria e uno che ha colpito l'automobile del loro bersaglio. Il proprietario della sala slot a quel punto ha fermato la vettura ed è scappato riuscendo a entrare in un bar al civico 171 di via delle Palme. I due sono fuggiti senza bottino.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della compagnia Casilina che stanno indagando per rintracciare i due uomini. Per il momento i militari non sono riusciti ancora a risalire all'identità dei rapinatori. Decisive, per raccogliere altri dettagli sui caschi, i volti, e la motocicletta, saranno le riprese eventualmente realizzate da telecamere di sicurezza installate in zona.