in foto: Foto di repertorio

Andava in giro sparando in aria a Roma, nel quartiere Salario, gridando ‘Oggi siamo sportivi'. Una frase senza senso apparente con il quale ‘firmava' ogni suo video, che andava puntualmente a finire su Instagram. Anche questa volta protagonista della bravata da postare sui social network è un ragazzo giovanissimo di 24 anni, che alle spalle ha già numerosi precedenti di polizia. A denunciarlo alla Polizia di Stato sono gli abitanti del quartiere, che non potevano più del fatto che il giovane andasse in giro per la zona con una pistola (rivelatasi essere poi giocattolo) a sparare per aria. L'arma è risultata essere non vera, ma i residenti non potevano saperlo ed erano terrorizzati che il ragazzo potesse colpire e ferire qualcuno.

Spara in strada urlando ‘oggi siamo sportivi', denunciato

Rintracciare il giovane non è stato difficile dato che aveva postato tutti i video su Instagram. Nelle clip si vedeva il ragazzo urlare ‘Oggi siamo sportivi!' e poi sparare: una cosa totalmente folle, che gli è valsa una denuncia. Quando la polizia lo ha identificato è andata a casa sua e ha perquisito tutto l'appartamento di via Padova per cercare l'arma. In casa c'era effettivamente la pistola, un modello Glock giocattolo, più 23 cartucce a salve. Gli agenti non hanno perquisito solo l'abitazione, ma anche il ragazzo: all'interno degli slip aveva due involucri con della marijuana. La polizia lo ha quindi denunciato a piede libero con le accuse di accensioni ed esplosioni pericolose e per il possesso di sostanza stupefacente.