Momenti di paura e follia ieri sera a Marino, comune dei Castelli Romani. Qui i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini, allarmati per aver sentito colpi d'arma da fuoco, in piazza Daniele Manin. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato un uomo intento a sparare contro una Ford Ka posteggiata sulla piazza, e lo hanno immediatamente fermato e disarmato.

Dai controlli eseguiti l'arma è risultata essere una pistola gas, perfetta riproduzione di una pistola ‘vera', caricata con dei proiettili di ferro e per questo particolarmente pericolosa. Ancora da chiarire se l'arma sia stata modificata per diventare più potente. L'uomo, un 37enne di nazionalità ucraina, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi. Ora si trova ai domiciliari in attesa di giudizio e l'arma è stata ovviamente sequestrata.

Quando i carabinieri gli hanno chiesto conto del suo gesto, l'uomo ha spiegato che voleva solo "provare la potenza della pistola" e aveva sparato contro l'auto in sosta prendendola di mira senza nessuno obiettivo particolare.