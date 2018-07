"L'abbiamo chiamata ‘ripartenza': è una grande occasione ricominciare". Sono le parole del sindaco di Amatrice Filippo Palombini, in occasione della sagra degli spaghetti all'amatriciana. Il tradizionale appuntamento torna a fine agosto, grazie alla collaborazione tra il Comune e la Regione Lazio. "Un appuntamento importante che torna a due anni di distanza dal terremoto che ha colpito Amatrice e altri comuni del reatino – spiega il presidente Nicola Zingaretti – per tanto tempo questa sagra ha attirato, oltre agli abitanti della nostra regione e di quelle limitrofe, migliaia di turisti incuriositi da una ricetta che ha saputo volare oltre i confini nazionali conquistando notorietà e fama. Per questo stiamo lavorando affinché quest'anno l'iniziativa si svolga ad Amatrice alla fine del prossimo mese, ovviamente nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza, lanciando così un altro segnale importante alle comunità locali che faticosamente e caparbiamente vogliono tornare alla normalità".

Una sagra chiamata ‘ripartenza'

Palombini ha spiegato: "Inutile nascondere che nulla sarà come prima e che per sempre ci sarà un prima e un dopo quel tragico 24 agosto. Il prima è finito proprio quando eravamo pronti per festeggiare la 50esima edizione della nostra festa più popolare, la sagra degli spaghetti all'amatriciana". Poi ha aggiunto: "Oggi non abbiamo ancora la voglia di festeggiare, nel senso proprio del termine ma di sicuro abbiamo tutti bisogno di iniziare ‘il dopo'".