in foto: La testata di Roberto Spada all’inviato Rai

Secondo quanto riporta il Messaggero, alcuni membri della famiglia Spada si sarebbero messi in fila al Caf Cisl di Ostia per richiedere il modello Isee. Da ieri si può fare domanda, online, ai Caf e alle poste, per il reddito di cittadinanza e l'Isee è requisito necessario per ricevere il sussidio. "Almeno tre nuclei della famiglia Spada hanno preso appuntamento per la compilazione del modello. Il documento è senz'altro prerogativa per poter chiedere poi il reddito di cittadinanza", avrebbero dichiarato al quotidiano romano alcuni addetti del caf Cisl di Ostia. Tra questi ci sarebbe anche Roberto Spada, responsabile della testata nei confronti dell'inviato della trasmissione Rai ‘Nemo', Daniele Piervincenzi. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, secondo cui "il Reddito di Cittadinanza è una misura per il sostegno degli invisibili, per ridare una speranza a chi la merita. Leggo che alcuni membri del clan Spada avrebbero avanzato richiesta. Non so se è vero, ma posso garantire che chi fa parte del clan Spada non prenderà un solo euro. Nemmeno uno! Ho già chiesto personalmente di fare le opportune verifiche sul caso".

Il Caf di Ostia smentisce la notizia

Il Caf Cisl del Lazio, contattato telefonicamente da Fanpage.it, smentisce però quanto scritto oggi dal quotidiano romano e ha chiesto una rettifica di quanto affermato. In una nota diffusa in seguito si ribadisce che "in base alla normativa sulla privacy, nessun nostro operatore è autorizzato a fornire informazioni su chi accede ai nostri sportelli e per quale motivo. Inoltre il responsabile territoriale della sede Caf citata afferma che i servizi vengono offerti a tutta la cittadinanza". Tra l'altro il modello Isee è condizione necessaria anche per tutta una serie di servizi di base offerti dal Comune come l'iscrizione all'asilo, il pagamento del servizio mensa e molti altri. Gli Spada, e questo lo certificano diverse indagini giudiziarie, in passato hanno dichiarato di essere nullatenenti o comunque molto meno rispetto al loro patrimonio effettivo, che in diverse occasioni, per questo, è stato sequestrato.