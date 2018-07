Gestiva da sola un giro di droga a 77 anni all'interno della sua abitazione di Ostia Ponente. I carabinieri hanno arrestato una "nonna pusher", dopo un blitz nel suo appartamento in via Umberto Cagni. La donna è stata costretta agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Giro di droga in appartamento

Le indagini dei carabinieri di Ostia, nell'ambito di un mirato servizio antidroga, sono partite da movimenti sospetti all'interno dell'abitazione dell'anziana signora: i militari, infatti, avevano notato che la casa era frequentata da un anomalo via vai di persone, perlopiù conosciute quali assuntori di droghe.

Sequestrata cocaina

Nella casa della donna, i militari hanno trovato e sequestrato molte dosi di “polvere bianca” pronte per la vendita e 200 euro provenienti dallo spaccio.

Arrestato un 34enne per spaccio

Sempre a Ostia, nella serata di ieri, invece, i carabinieri hanno fermato un 34enne di nazionalità turca, già conosciuto dalle forze dell’ordine, mentre stava camminando lungo via Baffigo. Nel suo zaino, i militari hanno scoperto decine di dosi di marijuana che gli sono costate l’arresto. L’uomo è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida.