Sono tanti, come ogni anno durante la stagione estiva, i turisti che affollano Roma. E allora, per salvaguardare la salute di cittadini, turisti e consumatori, ma anche per tutelare gli esercenti, una vasta operazione di Polizia di Stato e Polizia Municipale, nel centro storico della Capitale, ha portato al sequestro di centinai di souvenir, braccialetti, cappelli, ma anche bevande, considerate pericolose per la salute, in quanto mancavano dei requisti igienico-sanitari; per alcuni dei prodotti sequestrati, inoltre, non erano esposti i cartelli informativi dei prezzi.

Nel corso delle operazioni messe in atto dai poliziotti e dai vigili urbani, sono stati controllati numerosi esercizi commerciali del centro storico di Roma: nel complesso, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 116.658 euro. Nel corso dei controlli, inoltre, sono state identificate 48 persone. Le operazioni delle forze dell'ordine continueranno anche nei prossimi giorni.