Decine di migliaia di romani stamattina si sono svegliati senz'acqua. Ad annunciare la sospensione idrica diversi giorni fa Acea Ato 2, per "indifferibili lavori di manutenzione straordinaria su un importante condotta". Rubinetti chiusi per la giornata di domenica 28 giugno in diversi quartieri del quadrante Nord-Est di Roma, da Grottarossa a Tor Cervara, passando per Montesacro e toccando anche alcune zone del Comune di Guidonia Montecelio, un'interruzione già patita in alcune zone poco dopo la mezzanotte e che s i protrarrà fino alle 24. Gli utenti a partire da stanotte e in particolare, stamattina, aprenso il rubinetto hanno segnalato sui social network la mancanza di acqua o un abbassamento della pressione.

I quartieri di Roma senz'acqua domenica 28 giugno

I quartieri interessati dalla sospensione idrica domenica 28 giugno, dove manca l'acqua da stamattina o che potrebbero restare senza nelle prossime ore sono: Grotta Rossa Est (Saxa Rubra), Grotta Rossa Ovest (via Flaminia Nuova), Labaro, Settebagni, Colle Salario, Porte di Roma, Cinquina, Bufalotta, Bufalotta Casal Boccone Tor San Giovanni, Sant'Alessandro Casal Monastero, San Basilio, Torraccia, Tor Cervara, Casal de Pazzi, Rebibbia, Talenti, Monte Sacro Alto, Monte Sacro, Sacco Pastore, Conca d'Oro, Prati Fiscali, Prato della Signora, Tufello, Val Melaina, via Salaria (direzione Grande Raccordo Anulare), dall'aeroporto dell'Urbe a Castel Giubileo, Serpentara e Fidene. Per quanto riguarda l'area metropolitana, nel Comune di Guidonia Montecelio, sono interessate le zone di Colle Verde, Poggio Fiorito e Parco Azzurro.

Dove si trovano le autocisterne

Per il rifornimento di acqua da parte dei residenti del Comune di Roma, sono state disposte autocisterne in diverse strade, che presteranno servizio dalle ore 7 alle ore 24 di domenica 28 giugno. Le autocisterne si trovano posizionate in via Nomentana 1412 all'altezza del distributore IP, piazza dei Vocazionisti, via Antonio De Curtis angolo via Giovanni Conti, via Silo Solazzi, piazza Fernando De Lucia, via Carlo Muscetta angolo via Vincenzo Marmorale, piazza Raffaele Casimiri, via Camerata Picena altezza via Force.