Sospensione idrica a Roma e provincia domenica 28 giugno. Sono decine di migliaia i romani che resteranno senz'acqua dalle ore 00.30 alle 24, un disagio che interesserà diversi quartieri del quadrante Nord Est della Capitale. A renderlo noto Acea Ato 2, che gestisce il servizio idrico in città per "indifferibili lavori di manutenzione straordinaria su un'importante condotta". Domenica a Roma mancherà l'acqua o si verificherà un forte abbassamento della pressione nelle seguenti zone: Grotta Rossa Est (Saxa Rubra), Grotta Rossa Ovest (via Flaminia Nuova), Labaro, Settebagni, Colle Salario, Porte di Roma, Cinquina, Bufalotta, Bufalotta Casal Boccone Tor San Giovanni, Sant'Alessandro Casal Monastero, San Basilio, Torraccia, Tor Cervara, Casal de Pazzi, Rebibbia, Talenti, Monte Sacro Alto, Monte Sacro, Sacco Pastore, Conca d'Oro, Prati Fiscali, Prato della Signora, Tufello, Val Melaina, via Salaria (direzione Grande Raccordo Anulare), dall'aeroporto dell'Urbe a Castel Giubileo, Serpentara e Fidene. Per quanto riguarda l'area metropolitana, nel Comune di Guidonia Montecelio, saranno interessate le zone di Colle Verde, Poggio Fiorito e Parco Azzurro.

Autobotti per l'acqua domenica 28 giugno

Acea Ato 2 ha reso noto che disporrà diverse autobotti in vari punti della città, nei quartieri interessati dalla sospensione idrica nel Comune di Roma, dalle ore 7 alle ore 24 di domenica 28 giugno. Le autocisterne saranno posizionate in via Nomentana 1412 all'altezza del distributore IP, piazza dei Vocazionisti, via Antonio De Curtis angolo via Giovanni Conti, via Silo Solazzi, piazza Fernando De Lucia, via Carlo Muscetta angolo via Vincenzo Marmorale, piazza Raffaele Casimiri, via Camerata Picena altezza via Force.