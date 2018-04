in foto: Il circuito di Formula E dell’Eur, che verrà smontato nei prossimi giorni

Due ragazzi hanno voluto provare l'ebrezza di guidare sul circuito di Formula E, hanno trovato un varco nelle recinzioni e hanno improvvisato una gara clandestina ad alta velocità. E' successo durante la notte di domenica, poche ore dopo il Gran premio che si è svolto nel pomeriggio all'Eur. I due giovani romani, di 23 e 27 anni, sono stati sorpresi da una pattuglia di vigili che controllava la zona nel corso dello smontaggio delle transenne da parte degli operai.

La bravata è costata loro una multa da 4.800 euro per gara clandestina, il ritiro della patente per un anno e il sequestro di una delle automobili perché montava dei pneumatici fuori norma. Le due automobili erano una Toyota Celica e una Nissan GT-R. I veicoli, tuttavia, non sono stati confiscati perché non di proprietà dei ragazzi, ma dei genitori. La notizia è apparsa su Leggo.

Gli interventi di smontaggio del circuito, cominciati per l'appunto poche ore dopo la gara, andranno avanti fino al 22 aprile, data entro cui, hanno spiegato gli organizzatori del Gran Premio di Formula E, verrà rimosso anche l'asfalto posato sui sampietrini. La gara, ha annunciato la sindaca Virginia Raggi, è stata confermata per i prossimi cinque anni.