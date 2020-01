in foto: Clown e giocolieri all’ospedale Bambino Gesù

Clown, acrobati e giocolieri hanno rallegrato la mattinata dei piccoli pazienti ricoverati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Grazie all'iniziativa Dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale in collaborazione proprio con l'ospedale Bambino Gesù, quindici artisti del Rony Roller Circus hanno fatto visita ai bambini nelle aree gioco dell’ospedale e in alcuni reparti. Gli artisti hanno partecipato, prima della visita, alla santa messa celebrata nella cappella del Bambino Gesù dal cardinale Peter K.A. Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. "Gli operatori sanitari sono espressioni concrete della misericordia di Dio", ha affermato il cardinale Turkson salutando il personale medico del nosocomio della Santa Sede.

"Gli artisti del circo hanno come unica missione quella di portare felicità"

"Gli artisti del circo sono gli artisti più veri: spesso anonimi e sempre coraggiosi hanno l’unica missione di portare felicità", ha dichiarato la presiende del Bambino Gesù, Mariella Enoc, ringraziando tutti gli artisti. Nell'area esterna dell'ospedale c'è stata una vera e propria esibizione di tutti gli acrobati e dei clown, mentre alcuni hanno poi anche visitato i reparti dell'ospedale e si sono fermati a giocare e a scherzare con i piccoli pazienti dell'ospedale romano.