in foto: L’uomo nudo in piazza Vittorio a Roma

Un'altra scena di degrado arriva dal centro di Roma: siamo in piazza Vittorio, quartiere Esquilino, dove questa mattina un uomo è stato avvistato mentre camminava per strada completamente nudo, tra lo stupore degli astanti, alcuni dei quali non hanno perso tempo ad immortalare la scena con i propri smartphone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno convinto l'uomo a rivestirsi: la stessa scena si era ripetuta anche ieri mattina, quando lo stesso ragazzo è stato fermato dai vigili urbani in costume adamitico.

Il quartiere, per non dire la piazza stessa, non è nuovo ad episodi del genere: soltanto lo scorso 6 aprile, un uomo era stato redarguito perché, dopo essersi spogliato, stava usando il nasone posto in piazza Vittorio per farsi una doccia. Non si contano, poi, gli episodi in cui cittadini e turisti hanno scambiato le fontane di cui Roma è ricca per delle enormi vasche da bagno: nemmeno un anno fa, l'estate scorsa, ad esempio, un uomo ha fatto il bagno completamente nudo nella fontana del Gianicolo, nel cuore della Capitale.