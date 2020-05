Incidente questa notte sulla superstrada che collega Orte e Soriano nel Cimino. Complici le strade più libera e la quasi totale assenza di macchine sulle principali arterie laziali, due cinghiali stavano passeggiando in mezzo alla carreggiata quando sono stato centrati in pieno da una macchina che non ha fatto in tempo a frenare e a evitare gli animali. Il conducente se l'è cavata senza grosse ferite, mentre l'auto è stata completamente distrutta nello schianto con i cinghiali, due esemplare di taglia molto grande. Sul posto, per i rilievi del caso e per soccorrere l'uomo rimasto ferito, i carabinieri della compagnia di Civita Castellana e gli operatori del 118.

Con i lockdown più animali in strada

Con le strade vuote per il lockdown a Roma e nel Lazio non è raro vedere animali che passeggiano per le città. Soprattutto i cinghiali, molto diffusi e già in molti casi abituati alla presenza dell'uomo, si stanno spingendo sempre di più verso i comuni per cercare da mangiare. A partire da lunedì e con l'allentamento delle restrizioni, milioni di cittadini torneranno in strada per spostarsi e lavorare. Questo creerà inevitabilmente un incremento del traffico: e se nelle scorse settimane gli incidenti stradali sono diminuiti sensibilmente, è molto probabile che torneranno a crescere. Soprattutto la presenza di animali in strada potrebbe causare problemi alla circolazione: per questo si consiglia di non procedere a velocità spedita, in modo da riuscire a evitare eventuali animali che si sono spinti fin a strade e superstrade.