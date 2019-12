Si dovrà attendere l'esito dell'autopsia per stabilire le cause della morte di Daniela Morgani, la ragazza di 27 anni trovata senza vita nella sua casa di Soriano nel Cimino, piccolo centro da poco più di 8mila persona in provincia di Viterbo. Il corpo della giovane era stato scoperto dai carabinieri e dal 118 nella serata di mercoledì scorso, 4 dicembre; nell'appartamento non ci sarebbero segni di violenza, ma al momento le indagini sono aperte a 360 gradi.

A dare l'allarme erano stati i familiari: per tutto il giorno non avevano avuto sue notizie e non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Così avevano chiesto aiuto alle forze dell'ordine, che avevano avviato gli accertamenti e avevano raggiunto l'abitazione di Soriano, dove la ragazza viveva da sola. Quando sono riusciti a entrare in casa, intorno alle 20:00, la giovane era riversa a terra. Era già morta, probabilmente da alcune ore. Dopo l'esame esterno della salma da parte del medico legale è stata predisposta l'autopsia: le cause del decesso non sono ancora state chiarite, saranno necessari gli esami autoptici per capire cosa ha ucciso la 27enne. La salma è stata trasportata all'ospedale Belcolle di Viterbo.

Sulla faccenda le forze dell'ordine stanno mantenendo il massimo riserbo. La casa della ragazza sarebbe stata ritrovata in ordine, senza segni che potrebbero far pensare a una colluttazione o a un'aggressione, e sul corpo di Daniela non ci sarebbero evidenti segni di violenza. L'ipotesi della morte naturale non è del tutto esclusa, forse legata a un malore o a qualche patologia, ma per il momento i carabinieri tengono in considerazione qualsiasi pista in attesa dei risultati dell'autopsia.