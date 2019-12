in foto: Angelo Fusco trovato morto nell’ex centro Serapide di Sora

Tragedia a Sora, nel Frusinate, dove il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nei sotterranei dell'ex centro Serapide. Il rinvenimento risale alla mattinata di ieri, martedì 17 dicembre. Secondo quanto si apprende il corpo senza vita appartiene a Angelo Fusco, quarantaquattrenne di Fontechiari, scomparso. Ricevuta la telefonata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Inutile la corsa dell'ambulanza arrivata a sirene spiegate, il quarantaquattrenne era ormai privo di sensi.

Lutto a Sora per la morte di Angelo Fusco

Presenti per i rilievi del caso Polizia di Stato e i carabinieri che hanno svolto i rilievi scientifici necessari al caso. Sul posto anche il medico legale per per l'accertamento del decesso. Come si apprende da alcuni cittadini, l'ex centro Serapide di Sora è un luogo già in passato teatro di morti. La notizia della scomparsa di Angelo si è diffusa a Sora nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del cadavere e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia dell'uomo, scomparso improvvisamente.

Domani i funerali di Angelo Fusco

I funerali di Angelo Fusco saranno celebrati domani, nella chiesa parrocchiale di Fontechiari dalle ore 14.30. I residenti infatti da anni denunciano una situazione di degrado in zona, dovuta anche dall'immobile abbandonato, chiedendo una riqualificazione della zona, poco distante dal centro della città.