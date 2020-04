Una corsa dei cavalli clandestina e completamente illegale per le strade rese deserte dalle restrizioni per il coronavirus. È accaduto nella giornata di oggi, domenica 12 aprile, per le vie di Sora, in provincia di Frosinone. L'incredibile scena, con i due animali che sfrecciano per le strade cittadine seguiti da diverse auto con a bordo persone che urlavano e incitavano gli animali, è stata immortalata in alcuni video che sono stati fatti circolare sui social e su alcuni gruppi Whatsapp e Messanger.

Sora, corsa di cavalli clandestina per le strade deserte nel giorno di Pasqua

La corsa illegale, avvenuta intorno alle 16 del giorno di Pasqua in viale San Domenico, ha provocato reazioni di protesta e rabbia sui social. Le gare clandestine sono una grave forma di sfruttamento degli animali, già normalmente da condannare senza appello. In questo caso gli autori della folle iniziativa hanno anche rischiato di mettere a repentaglio l'incolumità di eventuali passanti. Oltre naturalmente a infrangere le regole imposte per il contenimento del covid-19 che in Italia ha provocato quasi 20mila morti, contagiato 156mila persone e paralizzato l'intero paese con gravissime ricadute economiche.

Scena ripresa in numerosi video: indagano le forze dell'ordine

Per questo in seguito alle segnalazioni ricevute dagli autori di diversi video amatoriali, le forze dell'ordine si sono mosse per gli accertamenti del caso. In serata si sono svolti controlli presso alcune abitazioni. Gli autori della bravata rischiano di essere sanzionati e multati.