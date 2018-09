Nel centro Mondo Migliore di Rocca di Papa, dove erano stati portati cento dei migranti salvati in mare dalla nave Diciotti, sono rimasti in 35. Significa che 65 di loro sono scomparsi. A Messina erano stati accompagnati altri 43, di cui quattro sono stati arrestati perché accusati di essere scafisti, altri quattro sono minorenni e dieci sono scomparsi. Questo vuol dire che in totale mancano all'appello 75 persone. Ricordiamo, comunque, che si tratta di "migranti in transito", il cui obiettivo probabilmente è di raggiungere un altro Paese europeo.

In tutto la nave Diciotti della guardia costiera italiana salvò un gruppo di 190 migranti a bordo di una barca in avaria. Tredici di loro furono immediatamente trasferiti a Lampedusa per assistenza sanitaria e in seguito furono fatti sbarcare anche 27 minori. Il 25 agosto tre migranti furono ospedalizzati, due minori sono stati rilevati allo sbarco e due sono risultati assenti. Dei 143 migranti rimanenti, in totale 125 Eritrei, 8 del Bangladesh, un egiziano e 9 delle Isole Gomore, in cento sono stati accompagnati a Rocca di Papa e 43 a Messina.

Salvini: "Una farsa la storia degli scheletrini che scappano dalla guerra"

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato che alcuni immigrati della Diciotti sono stati rintracciati al Baobab, il centro di accoglienza dietro la stazione Tiburtina di Roma. Si tratta di 16 persone prelevate da agenti in tenuta antisommossa arrivati a bordo di quattro blindati e sette automobili. I migranti sono stati fatti salire su un autobus, denuncia Medici senza Frontiere, mentre erano in fila in attesa di sostenere una visita medica: "Poco fa al Baobab poliziotti hanno portato via persone di nazionalità eritrea in fila per consultazioni mediche alla clinica mobile Medici senza frontiere. È una inaccettabile violazione del diritto alle cure mediche. L'operazione ha anche violato confidenzialità medica", fa sapere la ong su Twitter.

I migranti saranno rilasciati, il Baobab: "E' stato un inutile spot"

"Rifiutano l'aiuto e pretendono di circolare senza documenti e senza rendere conto di nulla. Così, abbiamo la conferma che la storia degli "scheletrini che scappano dalla guerra" è una farsa. Mentre è pura fantasia l'ipotesi che io li abbia sequestrati: gli unici sequestrati sono gli italiani, vittime dell'immigrazione clandestina. Immigrazione che continueremo a combattere", è il commento del ministro Salvini su Twitter. All'AdnKronos Salvini ha confermato che i migranti prelevati al Baobab sarebbero tutti provenienti dalla nave Diciotti. Dall'opposizione Stefano Fassina, Liberi e Uguali, attacca: "Quanto successo questa mattina al Baobab è la dimostrazione dell'accanimento di Salvini contro uomini e donne già sequestrati sulla nave Diciotti. Vorrei ricordare a Salvini che non sono né fuggitivi né ricercati ma migranti ‘in transito' verso altri Paesi". I migranti, spiega Andrea Costa, uno dei responsabili del Baobab, verranno rilasciati: "E non potrebbe essere altrimenti, non si tratta di prigionieri o di fuggitivi, ma di persone già identificate e fotosegnalate al momento dello sbarco. È stato un inutile spot. I migranti saranno riportati qui nel nostro centro di Baobab Experience e poi riprenderanno il loro viaggio verso Ventimiglia e proveranno a passare per per raggiungere la loro meta finale".