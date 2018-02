Nicola Zingaretti in testa ai sondaggi con il 33 per cento, segue Roberta Lombardi, Movimento 5 Stelle, staccata di 4 punti. Non è ancora fatta per la riconferma del presidente della Regione Lazio, anche perché il rischio per il candidato del centrosinistra è che un possibile risultato negativo per il Partito democratico alle elezioni politiche possa trainare in basso anche lui. Il dato del partito di Matteo Renzi nel Lazio, stando ai dati di un sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della Sera, è drammatico: 13,8 per cento. Presumibilmente a trainare verso in basso il Pd saranno le province di Latina e Frosinone, dove storicamente il centrosinistra ha fatto sempre fatica. Alle elezioni Regionali del 2013 i democratici conquistarono il 29,7 per cento delle preferenze, mentre alle elezioni politiche (che si svolsero lo stesso giorno) il Pd prese il 25,7.

Zingaretti in testa anche alla classifica del gradimento, segue Pirozzi.

A far dormire sonni tranquilli, per il momento, al presidente Zingaretti è l'ottimo risultato, sempre stando al sondaggio Ipsos, della Lista Civica che porta il suo nome, animata dal vicepresidente Massimiliano Smeriglio, e al buon risultato di Liberi e Uguali che nel Lazio, a differenza della Lombardia, fa parte dell'alleanza di centrosinistra. Ottimo anche il gradimento dell'attuale governatore: 43 per cento contro il 35 per cento del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, e il 26 per cento di Roberta Lombardi. Ultimo Stefano Parisi, 23 per cento, candidato del centrodestra. E proprio nella coalizione di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si cominciano a tirare le prime conclusioni: a meno di exploit miracolosi, stando a tutti i sondaggi, non solo quest'ultimo di Nando Pagnoncelli, il centrodestra diviso non vincerà le elezioni regionali. Parisi si attesterebbe al 22 per cento e Pirozzi al 12 per cento. Un buon risultato alle Politiche potrebbe trainare in alto anche Parisi, ma ormai la distanza con Zingaretti sembra incolmabile. La partita è a due: Nicola Zingaretti, favoritissimo e lanciato verso la riconferma, contro Roberta Lombardi.