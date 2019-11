in foto: Giorgia Meloni

Non c'è entusiasmo tra i romani per una possibile candidatura di Giorgia Meloni a sindaca di Roma. D'altra parte, però, c'è ancora meno entusiasmo per i possibili candidati sia dei 5 Stelle che del centrosinistra e il centrodestra è in vantaggio di quasi dieci punti sugli altri schieramenti. Insomma, se si votasse oggi e con le possibili candidature oggi in campo, Meloni verrebbe probabilmente eletta sindaca di Roma.

Il giudizio dei romani sulla leader di Fratelli d'Italia, racconta un sondaggio Tecnè realizzato per l'agenzia Dire, non è però così positivo: per il 54 per cento, infatti, il voto è insufficiente (da 1 a 5) e solo per il 27 per cento è sufficiente o buono (buono, voti da 7 a 10 per il 18 per cento dei romani). Il 19 per cento non la conosce o non sa.

"Siamo felici come Fratelli d'Italia del 20% che emerge da questo sondaggio e ci lancia come seconda forza politica di Roma e che può ragionevolmente puntare a essere la prima, oltreché del grande risultato di coalizione del centrodestra", ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo. "Lo stesso Salvini in passato ha indicato Meloni come candidata spendibilissima a Roma. Il dato che emerge da questa indagine dimostra quello che viviamo tutti i giorni da romani semplicemente camminando per strada, si percepisce un amplissimo clima di sfiducia. Non chiediamo un commissariamento, ma che Raggi lasci il prima possibile il Campidoglio e ridia la parola ai romani", ha dichiarato il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi.

Sondaggi politici, le elezioni a Roma

Per quanto riguarda i partiti, se si votasse oggi il 20 per cento dei romani voterebbe per Fratelli d'Italia, il 18 per cento per la Lega, il 24 per cento per il Partito democratico e il 18 per cento per il Movimento 5 Stelle.

Questi i diversi scenari con i possibili candidati in campo.

Scenario 1:

Virginia Raggi 10 %

Giorgia Meloni 27%

Carlo Calenda 19%

Astenuti/non sa 44%

Scenario 2:

Alessandro Di Battista 11%

Giorgia Meloni 27%

Carlo Calenda 19%

Astenuti/non sa 43%

Scenario 3:

Calenda 20%

Meloni 28%

Astenuti 52%

Scenario 4:

Raggi 12%

Meloni 28%

Astenuti 60%