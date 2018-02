Centrodestra in netto vantaggio nel Lazio, ma a Roma la situazione, secondo gli ultimi sondaggi, è ancora più che incerta. Se nelle province di Latina, Rieti e Frosinone l'alleanza tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi è ormai quasi sicura di conquistare la maggioranza dei voti, nella Capitale tutte le sfide sono ancora apertissime. Una mappa del voto pubblicata su Repubblica, e che riguarda tutti i match per i collegi uninominali alle Elezioni Politiche del 4 marzo, fotografa un'affermazione del centrodestra in molte regioni italiane e anche nel Lazio. A Roma, però, le percentuali dei tre schieramenti (centrosinistra, centrodestra e Movimento 5 Stelle) sono molto vicine e tutto è ancora possibile.

Sondaggi Elezioni Politiche 2018 Roma.

Roma in bilico, centrosinistra rischia di perdere anche in centro con Gentiloni.

Secondo le stime di Salvatore Vassallo, professore di Scienza Politica all'Università di Bologna, il Partito democratico sarebbe sicuro di vincere solo il collegio di Roma-Ardeatino, quello dell'Eur, dove Patrizia Prestipino è in netto vantaggio sui suoi avversari. Situazione in bilico nel collegio Trionfale, quello del centro storico, dove il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, centrosinistra, è leggero vantaggio sul candidato del centrodestra, Luciano Ciocchetti: 35,59 per cento contro 32,13 per cento. In generale restano incerti tutti i collegi elettorali di Roma, con tutti e tre gli schieramenti che possono ancora puntare alla vittoria. In provincia di Roma e nelle altre province del Lazio il risultato sembra ormai scontato a favore del centrodestra, con il centrosinistra spesso dietro anche al Movimento 5 Stelle.

Le sfide nei collegi uninominali di Roma.

Ecco alcuni dei collegi più incerti della Capitale