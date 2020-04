in foto: Controlli su strada – foto Polizia locale Roma Capitale

Solo nella giornata di ieri gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale hanno effettuato più di 28mila controlli su persone e automobili. In particolare sono stati fermati oltre 14mila veicoli, con 16 illeciti riscontrati. Circa 3mila sono state le verifiche che hanno interessato le attività commerciali e circa mille quelle nei parchi e nelle ville storiche. Più di 9mila sono state le persone controllate. "L'impegno della Polizia Locale nel garantire il rispetto delle disposizioni emergenziali proseguirà quotidianamente: l'obiettivo è garantire la sicurezza della collettività", fanno sapere i vigili.

Raggi: "Traffico e multe in calo"

"Stiamo vivendo un periodo di grandi restrizioni ed è faticoso rimanere a casa, col bel tempo c'è voglia di uscire. Abbiamo tutti fatto un grandissimo sforzo. A Roma, vedere le strade vuote ci deve riempire d'orgoglio per essere d'esempio a tutti. Il traguardo è vicino, a portata di mano. Facciamo insieme l'ultimo miglio, altrimenti rischieremo di ricomplicare la situazione", ha dichiarato su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Invece abbiamo tenuto bene. Noi romani abbiamo senso civico e possiamo farlo. Il traffico in città è crollato verticalmente. I blocchi stradali continuano, e dalle verifiche della polizia locale quasi tutta la gente si muove per lavoro e necessità. Le multe sono calate drasticamente. I furbetti non ci sono più. E' comunque una città di 3 milioni di abitanti, è inevitabile che ci sia uno spostamento di persone per consentire alla città di avere i servizi fondamentali. Per cui non vi allarmate se vedete un po' di traffico", ha concluso la sindaca.