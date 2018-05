in foto: Dosi di cocaina ritrovate all’interno dello specchietto retrovisore di un’automobile – foto carabinieri comando di Roma

Un uomo di 62 anni, romano, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di viale Libia a Roma. Nonostante l'ingegnoso nascondiglio per la droga i militari hanno ritrovato la cocaina: le dosi e il denaro ‘sporco' ricavato dalla vendita erano nascoste all'interno dello specchietto retrovisore della sua automobile, lato guidatore. Dentro un calzino c'erano trenta grammi di cocaina e sotto il freno a mano sono stati trovati mille euro in contanti.

Ieri pomeriggio i carabinieri, impegnati in un posto di controllo in via Valsugana, al Nomentano, Roma, hanno fermato l'uomo che viaggiava a bordo della sua automobile e, perché già noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga, hanno deciso di controllarlo bene. Così hanno scoperto due nascondigli: il dietro dello specchietto retrovisore e l'altro sotto il freno a mano. Il pusher è stato subito ammanettato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione mentre. La vettura, le dosi di droga e il denaro ‘sporco' sono stati sequestrati.