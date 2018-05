Negli anni '60 era uno dei simboli della ‘Dolce Vita' romana, via Veneto era una delle vie più lussuose e rinomate d'Italia. I suoi caffè, come il Cafè Veneto e il Cafè de Paris, erano il cuore di Roma, pieni di attori, cantanti e celebrità. Adesso, tra indagini giudiziarie e debiti, i dehors e i tavolini di via Veneto sono sempre più deserti, il declino della via inesorabile. Ieri è stato avviato il cantiere per la demolizione dei due spazi esterni dell'ex Café Veneto, quasi duecento metri quadrati realizzati in ferro e rivestiti di travertino. Stessa sorte era toccata al Caffé Strega e al Café de Paris. A luglio di un anno fa in un'operazione della guardia di finanza denominata ‘la Dolce Vita', il Cafè Veneto era stato sequestrato a un noto imprenditore, già condannato dal tribunale di Roma per reati fallimentari e con alle spalle un’evasione fiscale da oltre 50 milioni di euro.

Durante i lavori di demolizione era presente anche la presidente del primo municipio romano Sabrina Alfonsi, Partito democratico: "Continuiamo il nostro impegno per restituire immagine e decoro ad una delle strade di Roma più conosciute al mondo". "La demolizione del dehor di via Veneto 118 è un fatto importante non solo per le dimensioni dell'abuso, ma anche perché la nostra volontà politica la nostra tenacia nell'andare avanti ha vinto nonostante le innumerevoli difficoltà amministrative, tecniche ed economiche. Via Veneto è l'esempio più eclatante di quello che stiamo facendo in tutto il territorio del Municipio per ristabilire legalità e decoro", commenta l'assessora Tatiana Campioni.