Si segnalano questa mattina due incidenti nella Capitale: in via Cristoforo Colombo e sul Grande Raccordo Anulare; quest'ultimo ha coinvolto mezzi pesanti e vede ancora chiuso al traffico il tratto fra lo svincolo della Bufalotta e quello di via Salaria. Lavori in via Giovanni Giolitti, via Lodovico Jacobini e via di Acilia. Deviate le linee autobus 907 e 908 a Torrevecchia. Previsti disagi alla circolazione in zona Stadio Olimpico per l'incontro calcistico "Roma-Torino". Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Via Giovanni Giolitti, fra via di San Bibiana e via Cairoli, strada chiusa al traffico causa lavori gasdotto in direzione della Stazione Termini fino al 23 marzo.

Grande Raccordo Anulare, tratto chiuso causa incidente che coinvolge mezzi pesanti fra svincolo della Bufalotta e svincolo 8: SS4 Via Salaria.

Via Lodovico Jacobini, fra via Federico Borromeo e il civico 4, strada chiusa al traffico causa voragine.

Via Cristoforo Colombo, altezza via Padre Semeria, traffico rallentato causa incidente.

Via di Acilia, altezza via Cristoforo Colombo, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale in direzione via Ostiense. Per chi proviene dal centro città si consiglia di percorrere via di Mezzocammino e via di Malafede.

SS3 Via Flaminia, traffico fra svincolo Grande Raccordo Anulare e via di Tor di Quinto in direzione Roma.

Autobus e mezzi pubblici

A Torrevecchia la linea autobus 907 in direzione della Giustiniana devia su via Pietro Maffi e via Simone Mosca, mentre la 908 non effettua il capolinea in piazza Gasparri. Da piazza Capecelatro, i bus proseguono per piazza Clemente XI, via Pasquale II e via Bembo, poi percorrono via Gasparri e riprendono la strada verso il capolinea di partenza.

Manifestazioni ed eventi