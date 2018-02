Incidente su via Palmiro Togliatti, in prossimità di via dei Pioppi. Restringimento di carreggiata per lavori di manutenzione in via Appia Pignatelli. Divieto di transito in via Giuseppe Ravizza a causa del dissesto del manto stradale. Sciopero di 24 ore dei bus gestiti dalle Roma Tpl; regolare solo il servizio fino alle 08:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Possibili difficoltà di circolazione per manifestazioni ed eventi durante l'arco della giornata in zona Eur, Torpignattara, via Filippo Meda e via Aurora. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto.

Via Appia Pignatelli, intersezione via dell'Almone, restringimento di carreggiata causa lavori di manutenzione fino al 14 marzo. Ripercussioni nelle ore di maggior traffico.

Via Giuseppe Ravizza, da Via Giovanni Caselli, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Via Palmiro Togliatti, prossimità via dei Pioppi, traffico rallentato causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici.

Oggi saranno a rischio i bus periferici gestiti della società Roma Tpl per lo sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Fast Confsal. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 08:30 e dalle 17:00 alle 20:00. L'agitazione non interessa le reti Atac, Cotral e Ferrovie dello Stato, che quindi saranno regolarmente in servizio.

Manifestazioni ed eventi.