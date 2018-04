Chiusi al traffico tratti di via Romeo Rodriguez Pereira, via Giovanni Fabbroni e via Prenestina. Restringimenti di carreggiata in via Chiana per operazioni di potatura e sul Grande Raccordo Anulare, fra gli svincoli di via Laurentina e Castel Giubileo, per lavori. Deviata la linea autobus 906 in via di Brava e soppresse temporaneamente dieci fermate, mentre riprende il regolare percorso il bus 409 in via dell'Acqua Bullicante. Possibili disagi alla circolazione in piazzale dello Stadio in serata per concerto presso il Palalottomatica. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra svincolo 25: Via Laurentina e svincolo 7: Castel Giubileo in entrambe le direzioni fino al 24 aprile nella fascia oraria 07:00-21:00.

Via Romeo Rodriguez Pereira, fra largo Giorgio Maccagno e via Appiano, strada chiusa al traffico causa voragine ­ in entrambe le direzioni.

Via Chiana, restringimento di carreggiata causa lavori di potatura fino al 15 aprile.

Via Giovanni Fabbroni, fra via Flaminia Nuova e via Maffeo Pantaleoni, divieto di transito causa lavori sul gasdotto.

Via Prenestina, fra via di Rocca Cencia e il civico 1815, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale in entrambe le direzioni. Il transito veicolare proveniente da Tivoli viene deviato su via Massa di San Giuliano, mentre il transito veicolare proveniente da via Prenestina Nuova viene deviato su via Fosso dell'Osa.

Autobus e mezzi pubblici

Dissesto manto stradale su via di Brava, la strada è chiusa fra via della Maglianella e via del Pescaccio e la linea autobus 906 è deviata. Sono temporaneamente sospese anche dieci fermate.

Ripristino della normale viabilità in via dell’Acqua Bullicante che nei giorni scorsi era stata interdetta al traffico per problemi al manto stradale all'altezza dell'ospedale Vannini. Con la riapertura al transito, i bus della linea 409 hanno ripreso a percorrere i normali itinerari.

Manifestazioni ed eventi