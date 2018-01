Restringimento di carreggiata per lavori sulla rete idrica in via Portuense, fra via Belluzzo e via Majorana. Deviate in via Bertoloni le linee autobus 52 e 910. Dalle 16:30 di oggi si svolgerà una processione tra via Bongiorno, viale Sacco e Vanzetti, via Massini, via Galati, via Caleffi, via Nobili e via Rossi, con conseguenti ritardi e/o deviazioni per i bus 309-319 e 450. Manifestazioni e cerimonie dal pomeriggio in zona Colli Aniene e via Perugia. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto.

Via Portuense, fra via Giuseppe Belluzzo e via Quirino Majorana, restringimento di carreggiata causa lavori necessari al completamento della rete di raccolta acque chiare fino al 31 gennaio.

Autobus e mezzi pubblici.

Per lavori in via Bertoloni, viene chiusa nel tratto tra piazza Pitagora e viale Rossini. Le linee 52-910 sono deviate: la prima prosegue in viale Bruno Buozzi, via Antonio Stoppani, viale Parioli, viale Rossini; la seconda in direzione Termini devia in via Francesco Siacci, via Antonio Stoppani, viale Parioli, viale Rossini.

Dalle ore 16:30 fino a cessate esigenze si svolge una processione che percorre via Bongiorno, viale Sacco e Vanzetti, via Massini, via Galati, via Caleffi, via Tito Oro Nobili, via Rossi. Le linee autobus 309-319 e 450 potrebbero subire deviazioni e/o rallentamenti.

Edizione numero 26 di "Corri per la Befana", manifestazione che torna sabato 6 gennaio nello scenario del Parco degli Acquedotti. Per lasciare spazio alle competizioni – la gara sulla distanza dei 10 chilometri, la Happy Run da 3 chilometri e la Mini Happy Run da ottocento metri – durante la mattina a partire dalle 9,30 saranno deviate o limitate le linee C11-118-451.558-559-654- 663-664.

Manifestazioni ed eventi.