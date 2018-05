Incidente sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo di via Laurentina. Divieto di transito per lavori in via Paride Stefanini. Cantieri aperti anche in via Vibo Mariano ed in via Cina. Deviate le linee autobus 343 e 344 in via Recanati per una perdita d'acqua al di sotto dell'asfalto, e le 350 e 351 in via Recanati per la chiusura di un tratto di strada. Manifestazioni ed eventi interesseranno durante l'arco della giornata di oggi, prolungandosi fino a domani, piazza Santi Apostoli, via Nino Bixio e diverse vie della zona di Tor Vergata. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Via Vibio Mariano, restringimento di carreggiata fino al 19 maggio causa lavori di manutenzione della rete fognaria da parte Acea.

Via Cina, fra via Fiume Azzurro e via del Fosso del Torrino, possibili difficoltà di circolazione causa lavori in direzione piazza A. Hazon fino al 12 maggio nella fascia oraria 09:00-16:30.

Via Paride Stefanini, altezza cavalcavia in direzione di via Carlo Levi, divieto di transito causa lavori fino al 23 giugno.

Grande Raccordo Anulare, traffico per incidente allo svincolo 25: Via Laurentina in direzione svincolo 18: SS6 Via Casilina.

Autobus e mezzi pubblici

Le linee 350 e 351 sono deviate a seguito della chiusura di via Niccodemi per un cantiere, nel tratto via Bacchelli – via Musil. Gli autobus provenienti da Ponte Mammolo e da largo Somalia percorrono via Pound, via Musil e via Simongini.

Per una perdita d'acqua al di sotto dell'asfalto, via Recanati è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra il civico 37 fino all'angolo con via Maiolati. Le linee 343 e 344, rispettivamente dirette verso Ponte Mammolo e la stazione Nuovo Salario, deviano su via Fiuminata e via Fabriano.

Manifestazioni ed eventi