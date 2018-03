Divieto di transito in zona Colosseo per lo svolgimento della Via Crucis celebrata da Papa Francesco e in un tratto di via di Tor fiorenza per dissesto del manto stradale. Restringimento di carreggiata in via Ostiense per voragine. Sempre per la cerimonia religiosa, sarà chiusa dalle 13:00 e fino a fine servizio la stazione Colosseo della metro B e saranno deviate anche le linee autobus 51-75-81-85-87-118 e 673. Possibili disagi alla circolazione anche in piazza Vittorio Emanuele II nel pomeriggio per una manifestazione. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Via di Tor Fiorenza, fra via Monte delle Gioie e piazza Vescovio, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Dalle 21:15 papa Francesco celebrerà la Via Crucis al Colosseo. Per ragioni di sicurezza connessi allo svolgimento della cerimonia religiosa, dalle 13:00 alle 23:30 sono previste le chiusure dei seguenti assi stradali: via dei Fori Imperiali, da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto, via Cavour, da largo Venosta a largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi e via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via San Gregorio nella sola direzione di di Porta Capena.

Via Ostiense, fra via del Porto Fluviale e via dei Magazzini Generali, restringimento di carreggiata fino a cessate esigenze a causa del cedimento del manto stradale.

Autobus e mezzi pubblici

Stazione Colosseo Metro B, chiusura dalle 13:00 e sino a fine servizio di tutti gli accessi.; i treni transiteranno senza fermarsi. Saranno deviate anche le linee autobus 51-75-81-85-87-118 e 673.

Morena, deviata la linea 551. Per lavori a via Pazzano, l'autobus in direzione Anagnina prosegue su via della Stazione di Ciampino e non transita in via Casignana e via Monasterace. Sono temporaneamente soppresse 5 fermate: tre su via Pazzano, una a via Casignana e una su via Monasterace.

Manifestazioni ed eventi