Segnalati due incidenti questa mattina nella Capitale, su via Tuscolana e sul lungotevere degli Inventori. Restringimento di carreggiata per lavori sulla rete idrica in via Portuense. Chiusi al traffico tratti di via Ponte Salario per operazioni di potatura e di via Alghero a causa di una voragine; quest'ultima è anche interessata dalla deviazione delle linee autobus 412 e 16. Nei giorni del 31 dicembre-1° gennaio, il trasporto pubblico seguirà orari diversi da quelli in uso regolarmente. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto.

Via di Ponte Salario, fra largo de Morpurgo Umberto e viale del Forte Antenne, divieto di transito causa lavori di potatura nella fascia oraria 07:30-16:30.

Via Alghero, fra via Oristano e piazza Castroreale, strada chiusa al traffico causa voragine in entrambe le direzioni. Deviate anche le linee di trasporto pubblico.

Via Portuense, fra via Giuseppe Belluzzo e via Quirino Majorana, restringimento di carreggiata fino al 31 gennaio causa lavori necessari al completamento della rete di raccolta acque chiare.

Lungotevere degli Inventori, altezza viale Guglielmo Marconi, possibili rallentamenti causa incidente.

Incidente su via Tuscolana, altezza civico 550.

Autobus e mezzi pubblici.