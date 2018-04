Incidente questa mattina in via Portuense. Restringimenti di carreggiata per lavori sul Grande Raccordo Anulare, fra gli svincoli Ardeatina e Laurentina. Divieto di transito per una voragine in un tratto di viale Carlo Tommaso Odescalchi. Indetto per oggi uno sciopero di 24 ore che interesserà dieci linee autobus gestite dalla Roma Tpl, mentre alla Garbatella prosegue la deviazione del bus 673. Possibili disagi alla circolazione in giornata in piazza Santi Apostoli ed in piazza Damiano Sauli per manifestazioni. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Viale Carlo Tommaso Odescalchi, fra via Giuseppe Cerbara e via Flavia Tiziana, strada chiusa al traffico causa voragine in direzione largo Benedetto Bompiani.

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori di manutenzione fra svincolo 24: Via Ardeatina e svincolo 25: Via Laurentina fino alle 19:30 di oggi.

Incidente in via Portuense, in prossimità di via Pietro Venturi.

Via della Pineta Sacchetti, fra via di San Cleto Papa e largo Agostino Gemelli, traffico in direzione Galleria Giovanni XXIII.

Autobus e mezzi pubblici

I sindacati Sul, Utl e Fast Confsal hanno indetto per oggi uno sciopero di 24 ore che interesserà le seguenti dieci linee di bus periferiche gestite dalla Roma Tpl: 044-048-049-051-053-055-059-314-349 e 437. Regolari le altre linee del consorzio e l’intera rete gestita da Atac.

Garbatella, prosegue la deviazione della 673 per lavori in via Badoero. I bus della linea, in direzione di piazza Zama, proseguono su via Pullino, piazza Albini e riprendono il percorso abituale.

Manifestazioni ed eventi