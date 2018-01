Situazione traffico a Roma venerdì 26 gennaio: GRA, mezzi pubblici e vie cittadine

Traffico questa mattina in città e sul Grande Raccordo Anulare. Si segnala un incidente su via Tuscolana. Lavori in via della Conciliazione e via Livio Andronico. Deviazioni per diverse linee autobus in via della Riserva Grande e viale Palmiro Togliatti. Manifestazioni in giornata in piazza del Popolo e via del Collegio Romano.