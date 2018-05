Incidente questa mattina in via Metaponto. Restringimenti di carreggiata per lavori sul Grande Raccordo Anulare, fra gli svincoli di via Tiburtina e via Ardeatina e fra Trionfale e l'Allacciamento dell'Autostrada per Fiumicino. Divieto di transito in tratti di via del Ponte delle sette Miglia e viale Castrense. Riprendono il normale percorso le linee 944-703L-789-C8 in via Laurentina, mentre alla Romanina sono deviati i bus 502-046 e 047. Disagi alla circolazione in giornata per manifestazioni in via di Porta San Pancrazio e viale delle Belle Arti. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Incidente in via Metaponto, altezza via Farsalo.

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra svincolo 13: SS5 Via Tiburtina e svincolo 24: Via Ardeatina in entrambe le direzioni fino al 30 maggio nella fascia oraria 06:00-21:30.

Viale Castrense, fra via Altamura e via San Severo, strada chiusa al traffico dalle 08:00 alle 20:00 per evento denominato "Viale Castrense Sostenibile".

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra svincolo 2a: Trionfale e svincolo 30: Allacciamento Autostrada per Aeroporto Fiumicino in entrambe le direzioni fino al 30 maggio nella fascia oraria 06:30-19:30.

Via del Ponte delle Sette Miglia, fra via Francesco di Benedetto e via Leopoldo Micucci, strada chiusa al traffico causa rifacimento del manto stradale in entrambe le direzioni.

Autobus e mezzi pubblici

A seguito della riapertura del tratto di via Laurentina, nel tratto compreso tra via dei Lanceri e via Celine, le linee autobus 044-703L-789 e C8 riprendono il normale percorso.

Alla Romanina, sino a fine mese, sono in programma lavori di manutenzione del manto stradale in via del Ponte delle Sette Miglia. Deviazione per le linee 502-046 e 047.

Manifestazioni ed eventi