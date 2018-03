Incidenti questa mattina in via Nomentana ed in via Flaminia Nuova. Chiusi al traffico tratti di viale Giulio Cesare per il pericolo di caduta di cornicioni e della circonvallazione Appia per una voragine. Cantiere aperto anche in via Appia Nuova per operazioni di pulizia straordinaria. Deviate al Pinciano diverse linee autobus per dissesto del manto stradale. Possibili disagi alla circolazione in giornata per manifestazioni e cortei nei quartieri Prenestino ed Ardeatino e in piazza della Madonna di Loreto. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Laterale viale Giulio Cesare, fra via Damiata e via Carlo Alberto Dalla Chiesa, strada chiusa al traffico a causa del pericolo caduta cornicioni.

Via Appia Nuova, fra viale Furio Camillo e via dell'Arco di Travertino, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di pulitura straordinaria dalle 13:00 alle 21:00 di oggi.

Via Flaminia Nuova,altezza via di Grottarossa, traffico rallentato causa incidente in direzione corso di Francia.

Circonvallazione Appia, fra via Siria e via Alfredo Baccarini, strada chiusa al traffico causa voragine in entrambe le direzioni.

Via Nomentana, prossimità via di San Alessandro, rallentamenti causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici

Al Pinciano resta la chiusura, per dissesto del manto stradale, di via Giacomo Puccini. Le linee autobus 52-53-63-83-92-223-360 e 910 transitano in corso d'Italia, piazzale Brasile e via Pinciana.

Manifestazioni ed eventi