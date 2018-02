Situazione traffico a Roma venerdì 23 febbraio: GRA, mezzi pubblici e vie cittadine

Incidente su viale Palmiro Togliatti. Traffico in città e sul Grande Raccordo Anulare. Disagi per lavori in via Flaminia Nuova, via Tiburtina, via Egidio Galbani, via Furio Cicogna, via Ciciliano e via Giovanni Palombini. Possibili rallentamenti per la linea autobus 907 in via dei Monti di Primavalle per operazioni di potatura.