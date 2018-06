Divieto di transito in tratti di via Vittorio Montiglio per interventi sulla rete fognaria e di via Laurentina per la verifica di un muro pericolante. Restringimento di carreggiata per lavori in via della Pisana. Per la presenza di un cantiere in via Carnevale, sono deviate le linee autobus 047-500 e N27 provenienti dalla Stazione Anagnina. Previsti disagi alla circolazione per manifestazioni ed eventi in piazza del Popolo, via Pesaro, via Gioacchino Ventura e via di San Giovanni in Laterano. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Via Vittorio Montiglio, fra largo Damiano Chiesa e Via Luigi Arbib Pascucci, strada chiusa al traffico in direzione via della Pineta Sacchetti per intervento urgente di riparazione del collettore fognario.

Via Laurentina, fra clivo della Montagnola ed il civico 26, corsia laterale chiusa al traffico in direzione via Cristoforo Colombo per la verifica di un muro di contenimento pericolante.

Via della Pisana, altezza via dei Carafa, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 28 giugno.

Autobus e mezzi pubblici

Per lavori in via Carnevale le linee 047-500-N27 provenienti dalla stazione Anagnina, da via Alimena deviano in via Antolisei, via Ragusa, via Pastore, via Stanford e via Fontanile di Carcaricola.

Manifestazioni ed eventi