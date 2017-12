Situazione traffico a Roma venerdì 22 dicembre: GRA, mezzi pubblici e vie cittadine

Traffico e code questo venerdì in città e sul Grande Raccordo Anulare. Si segnalano due incidenti, in via di Boccea e in via Nomentana. Senso unico alternato in via Taggia per avvallamento del manto stradale. Manifestazione in mattinata in piazza San Silvestro. Modifiche nei regolari orari del trasporto pubblico durante le feste di Natale, dal 24 al 26 dicembre.