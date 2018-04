Incidente questa mattina in via di Porta Maggiore. Restringimenti di carreggiata in via Ostiense per il cedimento del manto stradale ed in via Aurelia per lavori. In via Niccodemi, alla Bufalotta, sono deviate le linee autobus 350 e 351. Possibili disagi alla circolazione durante l'arco dell giornata per manifestazioni ed eventi in piazza Barberini, in piazza Vittorio Emanuela II ed in diverse strade del quartiere Aurelia. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Via Ostiense, fra via del Porto Fluviale e via dei Magazzini Generali, restringimento di carreggiata a causa del cedimento del manto stradale.

Via Aurelia, prossimità via Nicola Lombardi, restringimento di carreggiata causa lavori in direzione Centro fino al 27 aprile.

Via di Porta Maggiore, all'intersezione con viale Manzoni, traffico rallentato causa incidente.

Via Nomentana, fra via Valle dei Corsi e via Poggio Fiorito, code verso il Centro.

Via Trionfale, altezza via Casal del Marmo, traffico rallentato in direzione via della Pineta Sacchetti.

Autobus e mezzi pubblici

Dissesto del manto stradale in via Niccodemi, alla Bufalotta. Le linee autobus 350 e 351, dirette a Ponte Mammolo e largo Somalia, da via della Bufalotta proseguono su via Olindo Guerrini per poi ritrovare il normale itinerario.

Manifestazioni ed eventi