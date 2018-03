Traffico intenso e code in città e sul Grande Raccordo Anulare. Deviazione per la linea autobus 228 sia in direzione Trastevere che verso Monte delle Piche; il capolinea è provvisoriamente spostato a Bosco degli Arvali. Sit-in in mattinata in piazza Bocca della Verità promosso dai rappresentanti dei negozi. Concerti stasera presso il Palalottomatica e l'Atlantico Live, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità in piazzale dello Sport e in viale dell'Oceano Atlantico. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto.

Grande Raccordo Anulare, code fra Ads Casilina e svincolo 24: Via Ardeatina in direzione Aurelia.

Via Collatina, all'altezza dello svincolo Ponte di Nona, traffico verso Roma.

Via Flaminia Nuova, fra svincolo del GRA e svincolo viale di Tor di Quinto, traffico rallentato in direzione Centro.

Via Appia Nuova, fra Aeroporto di Ciampino e via delle Capannelle, code verso Roma.

Via di Boccea, fra via Cornelia e via Nazareth, traffico rallentato in direzione Centro.

Via Casal del Marmo, fra via Tarsia e via Trionfale, code verso Roma.

Autobus e mezzi pubblici.

La linea autobus 228 in direzione Monte delle Piche, da via della Magliana devia su via del Fosso della Magliana, via Portuense, via Maroi, via delle Vigne e via Bosco degli Arvali, dove effettua capolinea provvisorio in concomitanza con la linea 773; in direzione stazione Trastevere da capolinea provvisorio Bosco degli Arvali transita in via delle Vigne.

Manifestazioni ed eventi.