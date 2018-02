Incidente su viale Regina Margherita, all'altezza di via Giovanni Battisti Morgagni. Code e traffico già dalle prime ore del mattino in città e sul Grande Raccordo Anulare. Deviata le linea autobus 34 in via Crescenzio e temporaneo capolinea spostato in piazzale Gregorio VII. Possibili rallentamenti per il bus 998 per lavori alla rete elettrica in via Cogliate. Previsti disagi alla circolazione in via Molise per una manifestazione a partire dalle 10:00. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto.

Viale Regina Margherita, all'altezza di via Giovanni Battista Morgagni, possibili rallentamenti causa incidente.

Grande Raccordo Anulare, traffico intenso fra ads Casilina e svincolo 12: Via San Alessandro-Centrale del Latte in direzione svincolo 8: SS4 Via Salaria.

Via Cassia, fra via Braccianense e svincolo via Trionfale, code in direzione Roma.

GRA, traffico intenso fra svincolo 17: Tor Bella Monaca e svincolo 13: SS5 Via Tiburtina in direzione Salaria.

Tangenziale Est, fra svincolo A24 e viale Castrense, traffico in direzione San Giovanni.

Autobus e mezzi pubblici.

Per lavori alla rete elettrica di via Cogliate, angolo con via Rezzato, possibili rallentamenti per la linea autobus 998.

Deviazione per la linea 34. Proveniente da via Crescenzio, giunta all'altezza di via Cancellieri, prosegue per la stessa, piazza del Risorgimento, via Stefano Porcari, normale percorso, dopodiché giunta in via Gregorio VII, prosegue per la stessa fino a via di San Damaso, dove effettua inversione di marcia. La fermata n° 72339 sita in via Cacellieri non viene effettuata. Inoltre si fa presente che, a seguito dell'impiego di vetture di 12 metri non idonea per l'intero percorso dell'autobus, limita la corsa a piazzale Gregorio VII, non raggiungendo il capolinea di via Monte del Gallo.

Manifestazioni ed eventi.