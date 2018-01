Code e traffico già dalle prime ore del mattino in città e sul Grande Raccordo Anulare. Per interventi di potatura in via Gregorio VII sono deviate diverse linee autobus in entrambe le direzioni. Il bus 916 DSL è limitato in piazza Ormea a causa del dissesto del manto stradale in via Trofarello. Possibili disagi alla circolazione a partire dalle ore 09:00 per manifestazioni in piazza della Repubblica e in via Fornovo. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto.

Appia Nuova, fra Circonvallazione Meridionale e via delle Capannelle, traffico rallentato in direzione Centro.

Code fra Portonaccio-Galla Placidia e Tangenziale Est in direzione Tangenziale Est.

Via Pontina, fra Castel Romano e Spinaceto, traffico rallentato in direzione Roma.

Via Ardeatina, fra via Millevoi e via di Tor Carbone, code verso il Centro.

Via Ostiense, all'altezza di Acilia, traffico in direzione Roma.

Via Cassia, fra svincolo del Grande Raccordo Anulare e via di Grottarossa, traffico rallentato verso il Centro.

Via Ostiense e via del Mare, fra svincolo del GRA e Tor di Valle, code in direzione Roma

Tangenziale Est, fra svincolo via Prenestina e viale Castrense, traffico rallentato verso San Giovanni.

Autobus e mezzi pubblici.

Per interventi di potatura lungo via Gregorio VII, al momento le linee 98-881-916-982-n15 e n20 da Porta Cavalleggeri proseguono su via Aurelia, piazzale Gregorio VII e sulla corsia esterna, ossia fuori dalla preferenziale, di via Gregorio VII. Al ritorno, transitano sulla corsia laterale di via Gregorio VII a partire da via San Damaso.

Dissesto manto stradale in via Trofarello. La linea 916 DSL è limitata a piazza Ormea.

Manifestazioni ed eventi.