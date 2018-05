Incidente questa mattina in via di Tor Bella Monaca. Chiusi al traffico tratti di via Castiglion de Pepoli, via della Stazione di Ostia Antica e via della Riserva di Livia. Restringimento di carreggiata per lavori in via di Tor Pagnotta e viale della Grande Muraglia. Deviazioni in corso su diverse linee autobus in via di Acilia ed in via Volturno per cantieri aperti, mentre torna a viaggiare regolarmente la 762 in via Francesco de Suppè. Possibili disagi alla circolazione in giornata in via Aurelia. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Via di Tor Bella Monaca, fra svincolo per via di Torrenova e Grande Raccordo Anulare, incidente in direzione GRA.

Via della Riserva di Livia, altezza via della Giustiniana, divieto di transito causa dissesto del manto stradale.

Via di Tor Pagnotta, altezza via di Torre Archetta, restringimento di carreggiata causa lavori in direzione via Ardeatina fino al 15 giugno.

Via della Stazione di Ostia Antica, fra viale dei Romagnoli e via del Mare, divieto di transito causa dissesto del manto stradale.

Viale della Grande Muraglia, prossimità via del Pianeta Saturno, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale in direzione largo Piazza Tien An Men fino al 26 maggio nella fascia oraria 09:00-16:30.

Via Castiglion de Pepoli, fra via Sarsina e via Pianoro, strada chiusa al traffico causa lavori fino alle 13:30 di oggi.

Autobus e mezzi pubblici

Terminati i lavori in via Francesco de Suppè ed alla rotatoria di via Gaurico, all'altezza con via dei Corazzieri. In entrambi i casi, ad essere ripristinato è il percorso della linea autobus 762.

E' in corso un cantiere in via Volturno che richiede una modifica di viabilità anche per il trasporto pubblico. Le linee 16-38-66-92-223-360 e 492 sono deviate su viale Einaudi, piazza della Repubblica e via Cernaia in arrivo da Termini.

In via di Acilia sono in corso lavori tra via Canevari e via Prato Cornelio, cantiere che richiede anche una modifica di percorso per la linea 016. I bus transitano per via Molaioli e via di Macchia Saponara.

Manifestazioni ed eventi