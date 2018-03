Traffico e code questa mattina in città e sul Grande Raccordo Anulare. Divieto di transito per dissesto del manto stradale in un tratto di via Chiana. Restringimenti di carreggiata per lavori in via Alimena, viale del Muro Torto e via Laurentina. Ripristinato, dopo una deviazione di un mese, il regolare percorso della linea 03 in via Cagli. Possibili disagi alla circolazione durante l'intero arco della giornata in via Mario Fani per un evento. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Via Chiana, fra via Volsinio e via Sebino, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Via Laurentina, fra Grande Raccordo Anulare e via di Trigoria, restringimento di carreggiata causa lavori di ripristino del fondo stradale in entrambe le direzioni fino al 23 marzo. Ripercussioni al traffico veicolare nell'area circostante; si consigliano percorsi alternativi quali via Pontina, via di Porta Medaglia, via di Torre Sant'Anastasia e via Castel di Leva.

Viale del Muro Torto, prossimità piazzale Flaminio, restringimento di carreggiata in direzione via Luisa di Savoia su disposizione dei Vigili del Fuoco per distacco di parti in muratura del propileo.

A Tor Vergata carreggiata ridotta in via Alimena, tra via Mazzolani e viale Schiavonetti, per lavori di manutenzione del manto stradale. L'intervento proseguirà sino alla fino del mese.

Via Trionfale, fra via Ipogeo degli Ottavi e via Casal del Marmo, traffico in direzione Centro.

Grande Raccordo Anulare, code fra svincolo 18: SS6 Via Casilina e svincolo 20: la Romanina in direzione Interna.

Autobus e mezzi pubblici

E' stato ripristinato il normale percorso della linea 03; era deviata dalla fine di febbraio per la chiusura di via Cagli, dove erano in corso alcuni lavori. Riattivate anche le fermate sulla stessa via Cagli e in via Crippa.

Manifestazioni ed eventi