Incidente sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'Ads Settebagni. Restringimento di carreggiata per lavori su viale Europa. Divieto di transito in via Archimede per operazioni sulle condutture d'acqua. Istituito il doppio senso di marcia a seguito della voragine in via Lattanzio. La linea autobus 52 effettua capolinea provvisorio in via dei Monti Parioli. Rallentamenti in zona Eur per diversi bus. Possibili disagi alla circolazione per manifestazioni ed eventi in piazza della Repubblica, viale Giorgio Ribotta e piazzale dello Sport. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto.

Viale Europa, tratto tra viale Shakespeare a complanare via Cristoforo Colombo, restringimento di carreggiata causa lavori.

Grande Raccordo Anulare, code e incidente a Ads Settebagni in direzione svincolo 8: SS4 Via Salaria.

Via Lattanzio, fra via Romeo Rodriguez Pereira e via Livio Andronico, istituzione del doppio senso di marcia causa voragine.

Via Archimede, fra via Barnaba Tortolini e via di San Valentino, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua in direzione viale Maresciallo Pilsudski.

Autobus e mezzi pubblici.

Per lavori in via Archimede, nel tratto compreso tra via Tortolini e via di San Valentino, la linea 52 effettua capolinea provvisorio in via dei Monti Parioli presso la fermata 73456; da lì le vetture transitano in via Gramsci. Temporaneamente soppresse le fermate 73394-81311-73392 e 73482.

All'Eur, sino ai primi giorni di marzo, sono in programma lavori sulla rete elettrica di piazzale dell'Agricoltura, viale Beethoven, piazzale Kennedy e via Ciro il Grande. La Roma Tpl fa sapere che saranno possibili alcuni rallentamenti sulle linee di bus 703L-763-764-767-777 e 778.

Manifestazioni ed eventi.